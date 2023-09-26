اول سفير سعودي يصل الى الضفة الغربية

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال الزيارة التي تستمر ليومين.



وهذه الزيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو في العام 1993، التي سمحت بإنشاء السلطة الفلسطينية، كما تأتي في وقت تقود واشنطن محادثات بين الكيان الصهيوني والسعودية، لتطبيع العلاقات بينهما ما يثير قلقا فلسطينيا.



وأوضحت القائمة بأعمال محافظ أريحا يسرى سويطي، أن “الوفد السعودي وصل الأراضي الفلسطينية”، قادما من الاردن عبر جسر الملك حسين (اللنبي) الذي يسيطر عليه الكيان الإسرائيلي.



وأعلن في آب/أغسطس الماضي، عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.