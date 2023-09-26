إيران والعراق وطموحات لرفع التجارة البينية الى 40 مليار دولار

وفي المؤتمر التجاري الإیراني-العراقي الثاني الذي انطلق اليوم الثلاثاء، أشار رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية "مهدي ضيغمي" إلى تحقيق إيران إنجازات جيدة في مجال التكنولوجيا والصناعة على الرغم من العقوبات الشديدة التي تعرضت لها في الأربعين سنة الماضية وخاصة في العقد الأخير، معربا عن جهوزية إيران لنقل هذه الإنجازات من أجل تطوير المشاريع الصناعية العراقية.

كما أعلن ضغيمي عن دعم شامل للتنمية الصناعية في العراق حتى عام 2035، وذلك نيابة عن وزارة الصناعة والحكومة الإيرانية.

وفي اشارة إلى التحديات والقضايا التي تقف عائقا أمام تحقيق الأهداف، أعرب ضغيمي عن أمله في التمكن من تحقيق الأهداف التي حددها رئيسا البلدين من خلال حل القضايا اللوجستية والمعاملات المالية.

وأوضح بأم القضية الأهم في اللجنة التجارية المشتركة لإيران والعراق هي مراجعة خطط البلاد وحلول البنية التحتية وتطوير الأعمال وتحقيق تجارة بقيمة 20 مليار دولار والوصول إلى تجارة بقيمة 40 مليار دولار على المدى الطويل.

كما صرح رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية بأنه تم في هذه اللجنة النظر في حلول إقامة وإرساء الميزان التجاري والإجراءات التي يمكن للبلدين اتخاذها لتحقيقه.

وأشار ضغيمي إلى أن اللجنة المشتركة ناقشت مواضيع حول إزالة الحظر والمعايير التجارية بين البلدين، فضلا عن مسألة الخدمات اللوجستية والتبادلات التجارية للوصول إلى تجارة بقيمة 20 مليار دولار.

وأضاف أنه ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في هذه اللجنة دراسة مشاكل شركات الخدمات الفنية والهندسية، معربا عن أمله في أن يتم التدقيق أيضا في القضايا المتعلقة بالأسواق الحدودية.

واعتبر رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية أنه من خلال عقد اجتماعات منتظمة بما في ذلك اللجنة التجارية المشتركة للبلدين يمكن تحقيق الأهداف التجارية وحل القضايا والمشاكل.