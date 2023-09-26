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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 18:32

اول زيارة علنية لوزير إسرائيلي الى السعودية..من هو؟

اول زيارة علنية لوزير إسرائيلي الى السعودية..من هو؟
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس هبط في السعودية، حيث وصل إليها للمشاركة في مؤتمر السياحة التابع للأمم المتحدة، لتكون هذه الزيارة الأولى العلنية لوزير إسرائيلي إلى المملكة.
 
ويُعقد المؤتمر بمشاركة رواد السياسات السياحية في العالم، استعداداً لإحياء يوم السياحة العالمي.
 
وذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، أن كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفداً رسمياً إلى السعودية، وهو أول وزير يزور المملكة بشكل علني.
 
من جانبها، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن كاتس سيبقى لمدة يومين في المملكة وسيلتقي عدداً من نظرائه في العالم.
 
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الجمعة، إن إسرائيل على "عتبة" التطبيع مع السعودية، مضيفاً أن السلام بين الطرفين "سيخلق شرق أوسط جديداً".
 
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد قال، الخميس الماضي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن "المملكة تقترب من تطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مشدداً على أن "القضية الفلسطينية تظل مهمة للمفاوضات".
 
وأضاف في رده على سؤال عن وصف المحادثات التي تهدف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"، أكد بن سلمان: "كل يوم نقترب أكثر".
رقم : 1084176
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