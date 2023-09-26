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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 19:25

تونس تطلق سراح 3 سياسيين.. بينهم قيادي لحركة النهضة

تونس تطلق سراح 3 سياسيين.. بينهم قيادي لحركة النهضة
قال رئيس حزب "العمل والإنجاز" في تونس، عبد اللطيف المكي، في منشور له على موقعه بفيسبوك:" إنه "تم إطلاق سراح محمد بن سالم، وأحمد العماري، وعلي اللافي، مع شرط الإقامة بمدينة قابس (جنوب)، بانتظار إغلاق الملف (القضية) وإنصافهم".
 
يذكر أن "بن سالم" هو قيادي سابق في حركة النهضة، ووزير سابق وحاليا عضو بحزب "العمل والإنجاز"، والعماري نائب سابق في البرلمان وقيادي بحركة "النهضة"، في حين أن اللافي ناشط سياسي.
 
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية بشأن ما أعلنه المكي حتى الآن.
 
كان حاكم التحقيق في محكمة قابس، قد قضى بسجن بن سالم والعماري واللافي بتهم "اجتياز الحدود دون رخصة وحيازة عملة صعبة وإثراء دون سبب".
 
وتولى بن سالم منصب وزير الفلاحة بين ديسمبر/كانون الأول 2011 ويناير/كانون الثاني 2014 في حكومتي محمد الجبالي وعلي العريض، كما فاز بمقعد في البرلمان بانتخابات عام 2014.
 
وفيما تشهد تونس منذ فبراير 2023، هي حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس النهضة راشد الغنوشي وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
 
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
 
في هذا الصدد، كان قاضي تحقيق تونسي قد أمر في 22 أغسطس/آب 2023، بتمديد حبس 6 معارضين 4 أشهر أخرى على ذمة التحقيق في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بعد أن أمضوا بالفعل 6 أشهر، وهي المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
رقم : 1084181
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