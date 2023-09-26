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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 20:22

قاليباف إلى جنوب إفريقيا لحضور اجتماع برلمانات دول بريكس

قاليباف إلى جنوب إفريقيا لحضور اجتماع برلمانات دول بريكس
وقبيل توجهه إلى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرغ أكد قاليباف أن عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجموعة بريكس مؤثرة للغاية من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
 
وصرح قاليباف أنه سيجري محادثات مع الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وجنوب إفريقيا، ورأى أن الاتجاه الذي تعتمده المجموعة يركز على التعددية وتعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية وهذه المجموعة.
 
واعتبر زيارته إلى جنوب إفريقيا فرصة مواتية للغاية كي يلتقي بمسؤولين من دول إفريقيا يشاركون في اجتماع المجموعة، مؤكدا أن وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية البرلماني سوف يبذل قصارى جهوده لتعزيز العلاقات البرلمانية مع الدول الأخرى.
 
وتابع قائلا: إن 3 دول من إجمالي الدول الأعضاء الرئيسية الخمسة في بريكس تتبوأ موقعا جغرافيا مهما للغاية، ونظرا للفرص التي تملكها جمهورية إيران الإسلامية في مجالات الطاقة وترانزيت السلع والنقل والشحن، فإن عضويتها في المجموعة بإمكانها أن تساعد على تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الإقليمية والدولية.
 
وأعرب قاليباف عن أمله أن تؤدي هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية الدولية أكثر من أي وقت مضى.
 
وكان في توديع قاليباف والوفد البرلماني المرافق له، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي مجتبى ذوالنوري، ورئيس ديوان المحاسبة العامة أحمدرضا دستغيب، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية محمد حسيني.
 
ويرافق رئيس مجلس الشورى الإسلامي وفد مكون من النواب علي رضا سليمي وعلي کريمي فيروزجائي ومهرداد كودرزوند جكيني ومحمد آشوري تازياني، إضافة إلى مساعد وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري.
 
ومجموعة "بريكس" هي مجموعة دولية تقودها القوى الاقتصادية الناشئة، بما في ذلك الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، والتي بحكم امتلاكها 40% من سكان العالم وقدرة الاقتصاد العالمي ومواردها البشرية والطبيعية الغنية، لديهم قدرة عالية على التأثير على الاقتصاد العالمي.
 
وفي قمة مجموعة "بريكس" التي عقدت في جوهانسبرغ في شهر أغسطس/آب الماضي، تم قبول عضوية 6 دول هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية والأرجنتين والإمارات ومصر وإثيوبيا، وستصبح هذه الدول أعضاء بشكل رسمي في هذه المجموعة خلال ثلاثة أشهر تقريبا من بداية عام 2024.
رقم : 1084186
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