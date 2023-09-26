السلوك العدواني للصهاينة سيشعل أزمة عالمية لا نهاية لها

وقال الوزير إسماعيلي في الكلمة التي القاها أمام الاجتماع الثاني عشر لوزراء الثقافة للدول الإسلامية في الدوحة القطرية اليوم الثلاثاء: نظرا للمكانة الروحية والسامية للقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، ينبغي تحييدهما عن التنافس والتناحر الديني والتاريخي، ويجب على الكيان الصهيوني أن يمتنع عن إحداث أي تغيير في الأوضاع بالمدينة المقدسة وفقا للمقررات والمعاهدات والقوانين الدولية.

وأضاف: لكن للأسف فإن سلوك هذا الكيان المتعطش للدماء إزاء القدس والشعب الفلسطيني المنتفض قد حول هذا الرمز للوحدة بين الأديان والثقافات التوحيدية الإبراهيمية إلى رمز للخلاف والتناحر والتطرف الديني والمواجهة وإلغاء الآخر، واذا استمرت هذه السياسة التوسعية والمنتهكة للقرارات الدولية والنابعة من الأفكار العنصرية والتمييز العرقي فإننا سنشاهد حتما في القريب العاجل انفجارا اجتماعيا هائلا في العالم الإسلامي وفي العالم برمته.

وشدد وزير الثقافة الإيراني على أن المسلمين والمسيحيين في العالم لن يسكتوا بالتأكيد على تغيير الأوضاع في هذا المكان المقدس.

وأكد إسماعيلي ضرورة التصدي لنشوب أي حرب دينية عبر إدانة السلوك الصهيوني العدواني، وفي غير هذه الحالة فإن أرواح الكثير من البشر ستتعرض إلى خطر.

وطالب المجتمعات الإسلامية بإدراج دعم الفلسطينيين والثقافة والحضارة الإسلامية المعرضة للخطر في منطقة فلسطين، على جدول أعمالها.

كما أعلن إسماعيلي عزم إيران على تنظيم المؤتمر الدولي للعلماء والباحثين القرآنيين يومي 21 و22 أكتوبر في طهران.