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الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 21:47

إيران تطالب بتقديم مساعدات إنسانية محايدة إلى أفغانستان

إيران تطالب بتقديم مساعدات إنسانية محايدة إلى أفغانستان
"إيرواني" قال ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عقد اليوم الثلاثاء في نيويورك حول أفغانستان.
 
وفيما اشار الى تفاقم الوضع الانساني داخل افغانستان، وارتفاع عدد الافغانيين الذين هم بحاجة الى مساعدات عاجلة، انتقد ايرواني شح البرامج الاساسية من اجل تخصيص مساعدات انسانية لهذا البلد.
 
واضاف: ايران تؤكد على الواجب الاخلاقي الذي يثقل عاتق المجتمع الدولي لدعم افغانستان، وتطالب ببذل جهود جماعية لانعاش الوضع الاقتصادي في هذا البلد، وتوفير ظروف امنة لعودة اللاجئين الافغان، وضمان امن المنطقة.
 
كما اعرب الدبلوماسي الايراني، عن قلقه تجاه الهجمات الارهابية وتهريب المخدرات والقيود الدراسية المفروضة على النساء الافغانيات، والمخاطر التي تهدد التراث الثقافي داخل افغانستان.
 
واستطرد قائلا: ايران تعلن التزامها بوعودها لدعم افغانستان والتعاون مع الدول المجاورة من اجل الحفاظ على السلام والاستقرار في هذا البلد.
 
وفي الختام، اكد "ايرواني" على ضرورة التعاون البنّاء مع المسؤولين في افغانستان، كما رحّب بالمبادرات الاقليمية الهادفة للحوار والتعاون.
رقم : 1084202
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