الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 26 أيلول 2023 ساعة 21:51
بمناسبة المولد النبوي الشريف:

السوداني: 'لن نسمح لمن يعتاش على الفرقة القاء الفتنة بيننا'

السوداني:
وشدد السوداني في كلمته على أهمية استحضار معاني الرسالة المحمدية، والأهداف الإنسانية العليا التي تركتها فينا سيرة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في جميع مجالات العمل والخدمة العامة، وضمن مسار استدامة الود والإخاء المجتمعي، وصولا إلى مرضاة الباري، جل وعلا، ورضا الناس".
 
وأضاف ،"لقد أعلى الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) قيمة العمل ركنا أساسا من أركان المجتمع الناجح، ومازال هذا المسار هو الدرب الأفضل لنا، لخدمة المجتمع ،فإذا أردنا أن نقتدي بسيرة رسولنا الكريم، فيستلزم أن نكون على قدر المسؤولية والأمانة في إرساء دعائم الحق والعدل وتوفير الفرص المتكافئة لجميع المواطنين".
 
وأردف رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى هجمة شرسة التي تعرضت لها العراق، مشيرا الى بث الأجندات الخارجية سموم الفتنة والطائفية بين أبناء الوطن حين توزيع عصابات القتل الطائفي في العراق بعد التغيير في 2003، مشددا على إجتياز الفتن وتلك الأيام العصيبة بوحدة الشعب العراقي.
 
وتابع:" كانت المنازلة الكبرى، حين اجتاحت العصابات الإرهابية محافظاتنا في شمال وغرب العراق، وتعرض الناس إلى جرائم وحشية ارتكبتها عصابات داعش".
 
وأشاد السوداني بــ"وقوف العراقيين جميعا، على السواتر من كل الأديان والمذاهب والقوميات لتحرير الأرض والإنسان،حيث اختلطت دماؤهم الطاهرة في واحدة من أعظم ملاحم التاريخ،فنحن الآن جميعنا مسؤولون اليوم عن إدامة هذا الود والإخاء المجتمعي".
 
وصرح في كلامه قائلا:" أخذنا على عاتقنا، حكومة، أن نكون لجميع العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم، وأن نوفر العيش الكريم لكل عراقي، ونحفظ أمنه وكرامته،فلا نسمح للذين يعتاشون على الفرقة والفتنة أن يزرعوا زرعهم الخبيث بيننا".
 
ودعا السوداني رجال الدين والنخب والمثقفين الى ألقاء خطابهم وحدويا، لا تنبعث منه سموم الطائفية أو العنصرية المقيتة".
 
وختم السوداني قوله بالإشارة الى التأسي و الإنتماء بمناهج الرسول العظيم (صلى الله عليه وآله)، والقيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية لديه لأنها أصدق فرصة للوحدة والمحبةوالإخاء.
رقم : 1084203
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
26 أيلول 2023
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
26 أيلول 2023
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
26 أيلول 2023
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
26 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
26 أيلول 2023
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
26 أيلول 2023
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
25 أيلول 2023
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
25 أيلول 2023
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
25 أيلول 2023
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
25 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
25 أيلول 2023
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
بعد تقديمها المرشحين الجدد للرئاسة.. هل ستحل الدوحة محل باريس في بيروت؟
25 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟