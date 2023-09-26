العميد حاجي زاده: قدرات إيران تخطّت الحدود الاقليمية

جاء ذلك في كلمة العميد حاجي زاده، خلال مراسم تدشين الفيلم الوثائقي "حامل الراية"، التي عقدت اليوم الثلاثاء في مركز ثقافي بطهران، إحياء لذكرى "أسبوع الدفاع المقدس" الوطنية.

واستذكر هذا القائد العسكري، حقبة الدفاع المقدس وحرب الثماني سنوات المفروضة من جانب نظام صدام البعثي البائد في العراق على إيران (1980-1988م) مبينا أن "إيران الثورة" الفتية آنذاك استطاعت أن تصمد بوجه القوى العالمية الغربية والشرقية والدول الأوروبية أيضا.

وحول فيلم "حامل الراية" الوثائقي، لفت أن هذا الإنتاج السينمائي يستعرض جانبا من قدرات وإنجازات البلاد التي تحققت بفضل الدفاع المقدس، ويقدم نبذة عن التضحيات والجهود التي قدمها أبناء إيران الاسلامية، على مدى العقود الأربعة الماضية، في مختلف المجالات العسكرية والعلمية.

وعودة إلى قطاع الطائرات المسيرة، صرح العميد حاجي زاده: نحن اليوم لا نستخدم الطائرات من دون طيار لأداء مهام استطلاعية وعمليات الرصد والاستشراف فقط، وإنما يتم استخدام هذه الطائرات لتنفيذ عشرات المهام، العسكرية والفنية والتقنية.

علما أن مراسم إزاحة الستار عن الفيلم الوثائقي "حامل الراية" من إخراج "محمد شلتوكي" أقيمت اليوم في طهران، بحضور جمع من المسؤولين والقادة العسكريين.