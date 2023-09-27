وزير الطرق: إيران هي حلقة الوصل لطرق الترانزيت في المنطقة

وأضاف "مهرداد بذرباش" يوم الثلاثاء في حفل اليوم العالمي للملاحة البحرية انه برغم كل الظلم والعقوبات، فان الملاحة البحرية في ايران تشهد نموا وقد التزمنا دائمًا بالمعاهدات الدولية.



وقال ان الصناعة البحرية تحتاج إلى تسويق وتخفيض الأسعار، كما يجب فحص المنتج النهائي لهذه الصناعة وتخطيطه بعناية لجميع القطاعات البحرية.



واشار وزير الطرق والتنمية الحضرية، الى ان إيران دولة متصلة بالبحر من الشمال والجنوب، وفي ظل هذه الظروف لا ينبغي لنا أن يكون استثمارنا للبحر محدودا الى هذا الحد وان تكون عائداتنا من العملة الصعبة قليلة.



واعتبر وزير الطرق والتنمية العمرانية البحر نعمة من الله وتابع ان موقع إيران الجغرافي السياسي في رأيي هو حقلة الوصل الترانزيتية في المنطقة.



وأضاف بذرباش: إحدى خططنا الرئيسية هي ربط بحر الشمال والجنوب في إيران من خلال استكمال الممرات بين الشمال والجنوب وسيتم افتتاح خط سكك حديد "رشت-قزوين" في الشهرين المقبلين وسيجري لاول مرة ربط الخليج الفارسي ببحر قزوين.

