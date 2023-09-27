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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 08:33

رغم تصحيح "الخطأ".. إيران تدعو العالم لإدانة تهديد نتنياهو النووي

رغم تصحيح "الخطأ".. إيران تدعو العالم لإدانة تهديد نتنياهو النووي
يأتي ذلك، بعد دعوة نتنياهو لمواجهة إيران بـ"تهديد نووي ذي مصداقية"، خلال كلمته في الأمم المتحدة قبل أن يصحح مكتبه التعبير موضحا أنه خطأ في القراءة، وأن المقصود "تهديد عسكري".

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، عبر منصة "أكس"، لمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، إن على المجتمع الدولي إدانة التهديد النووي الذي أطلقه نتنياهو، معبترة تصريحاته بأنها تقوض السلام والأمن الدوليين.

وأشارت الممثلية إلى أن "إيران باعتبارها ضحية لأسلحة الدمار الشامل في التاريخ المعاصر، ملتزمة بهذا الأمر (ازالة الأسلحة النووية) وهي عازمة مع الدول الأخرى المحبة للسلام على السعي لتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية".

وكان نتنياهو قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الفائت، "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزود بسلاح نووي".

وأضاف "قبل كل شيء، يجب مواجهة إيران بتهديد نووي ذي مصداقية".

بعد وقت قصير على ذلك، أكد مكتب نتنياهو أن نص الخطاب المكتوب يتحدث عن تهديد "عسكري"، لا "نووي"، مشيرا الى أنه "خطأ في القراءة".

وتابع "يتمسك رئيس الوزراء بالنص الأصلي لخطابه".
رقم : 1084256
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