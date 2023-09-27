العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقلات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين

وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة شبان”.



وأفادت المصادر أن “مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت كلا من: عبد المعطي قتيبة ريان، والأسير المحرر سعيد مصطفى داوود، وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان”.



وعرف من بين المعتقلين في الضفة والقدس المحتلتين: الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان- بيت دقو شمال غرب القدس، الاسير المحرر سعيد مصطفى داود- بيت دقو، الاسير المحرر موسى محمد حسن- بيت دقو، الاسير المحرر عاصم حابس ريان- بيت دقو، قتيبة رمضان عويصي- قلقيلية، مجد سعيد أبو سياج- طوباس.