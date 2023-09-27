الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 09:06

العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقلات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين

العدو الاسرائيلي شن حملة اعتقلات واسعة بالضفة والقدس المحتلتين
وقالت مصادر فلسطينية “اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة واعتقلت أربعة شبان”.

وأفادت المصادر أن “مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي اعتقلت كلا من: عبد المعطي قتيبة ريان، والأسير المحرر سعيد مصطفى داوود، وموسى محمد حسن، وعاصم حابس ريان”.

وعرف من بين المعتقلين في الضفة والقدس المحتلتين: الطالب في جامعة بيرزيت عبد المعطي قتيبة ريان- بيت دقو شمال غرب القدس، الاسير المحرر سعيد مصطفى داود- بيت دقو، الاسير المحرر موسى محمد حسن- بيت دقو، الاسير المحرر عاصم حابس ريان- بيت دقو، قتيبة رمضان عويصي- قلقيلية، مجد سعيد أبو سياج- طوباس.
رقم : 1084262
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
26 أيلول 2023
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
26 أيلول 2023
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
26 أيلول 2023
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
26 أيلول 2023
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
26 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
26 أيلول 2023
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
26 أيلول 2023
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
25 أيلول 2023
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
25 أيلول 2023
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
لقاء أردوغان ونتنياهو.. مفارقة جديدة في العلاقات
25 أيلول 2023
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
‘‘يوم القيامة‘‘ الروسي في الجزائر.. ماذا في الدلالات؟
25 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
‘‘إسرائيل‘‘ والعنصريّة الجديدة في الداخل المُحتَّل
25 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟