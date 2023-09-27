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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 09:19

الهند: مستعدون للمساعدة بتجاوز الاستقطاب بين الشرق والغرب

الهند: مستعدون للمساعدة بتجاوز الاستقطاب بين الشرق والغرب
وقال جايشانكار متحدثا في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك الثلاثاء “أحد التناقضات، والذي كان ملحوظا إلى حد بعيد في مجموعة العشرين، هو الاستقطاب المتفاقم بين الشرق والغرب والسبب المباشر ولكن ليس الوحيد، هو النزاع في أوكرانيا”.

وتابع جايشانكار “بسبب كوفيد-19 على وجه الخصوص، ولكن ليس فقط بسببه فقط، أصبح الانقسام بين الشمال والجنوب عميقا للغاية. وبرأيي نحن إحدى الدول القليلة القادرة على حل المشكلتين فعلا”، وأضاف “انظروا إلى العقد الماضي، لقد انضممنا إلى عدد متزايد من المنظمات”، وأشار إلى “الحوار الأمني الرباعي الذي يجمع أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة) ومنظمة شنغهاي للتعاون وإسرائيل والهند والإمارات والولايات المتحدة)”.

وذكر جايشانكار “كذلك مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تم الإعلان عنه مؤخرا”، ولفت اإلى “عضوية الهند في عدة منظمات أكثر محلية”.
رقم : 1084267
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