الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح

وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية "حسين دليريان"، في تغريدة له أنه تم وضع القمر الاصطناعي نور 3 بنجاح في مدار 450 كيلومتراً، قبل لحظات، بواسطة حامل القمر الاصطناعي قاصد ومن قبل قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

من جهته أعلن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور إطلاق القمر الصناعي المخصص للتصوير "نور 3" إلى الفضاء بنجاح.

وقال زارع بور، بجهود المتخصصين في قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، تم قبل لحظات وضع القمر الاصطناعي المخصص للتصوير "نور 3" بواسطة حامل الاقمار الاصناعية الإيراني قاصد في مدار على بعد 450 كيلومترا من الأرض. أهنئ بهذا النجاح لجميع العاملين في مجال الفضاء في البلاد والمتخصصين في الحرس الثوري . بإذن الله سيكون هذا العام عاما مثمرا لقطاع الفضاء في البلاد.