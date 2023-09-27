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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 11:58

زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدتا في الهجوم على سيفاستوبول

زاخاروفا: الولايات المتحدة وبريطانيا ساعدتا في الهجوم على سيفاستوبول
وأضافت زاخاروفا في إيجاز صحفي اليوم الأربعاء: "في 22 سبتمبر، تعرضت سيفاستوبول للهجوم مرة أخرى، وليس هناك أدنى شك في أن الهجوم تم التخطيط له مسبقا باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية، ومعدات الأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع التابعة لدول الناتو، وتم تنفيذه بتحريض وبالتنسيق الوثيق مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية".

عمدة مدينة سيفاستوبول: العدو يستهدف بالصواريخ مقر أسطول البحر الأسود
وفي 22 سبتمبر، شنت قوات كييف هجوما صاروخيا على مدينة سيفاستوبول، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي خمسة صواريخ.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الصاروخي، أسفر عن تعرض مبنى المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود لأضرار، وفقدان أحد العسكريين.

وقال حاكم المدينة ميخائيل رازفوجاييف، إنه بعد اعتراض أحد الصواريخ سقط جزء منه وسط المدينة تسبب بتحطيم الزجاج في عدة مباني، ولم يصب أي شخص خلال ذلك.
رقم : 1084298
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