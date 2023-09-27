الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 12:15

إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي

إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
واضافت إرشادي، في كلمتها خلال اجتماع عقد الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن محو الأسلحة النووية: إن الخطر المتزايد لحرب نووية يقربنا من سيناريو يوم القيامة اكثر من أي وقت مضى. ولا تزال العقيدة النووية التي تبرر استخدام الأسلحة النووية وتخفيض عتبة استخدامها تشكل الأساس للاستراتيجيات النووية للدول الحائزة للأسلحة النووية، وخاصة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت: إن سباق تسلح نووي مثير للقلق يجري الآن. في عام 2023، خصصت الولايات المتحدة وبريطانيا مبلغا ضخما قدره 50.9 مليار دولار و3 مليارات جنيه إسترليني لبرامج الأسلحة النووية، مما يسمح لهما بتوسيع قدراتهما النووية بصورة غير محدودة.

وتابعت: أن هذه الاجراءات تعد علامة واضحة على الفشل المستمر للدول الحائزة للأسلحة النووية في الالتزام بتعهداتها في مجال نزع السلاح بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمرات مراجعتها، بما في ذلك 13 خطوة عملية لعام 2000 و 22 خطة عمل لعام 2010 في مجال الأسلحة النووية.

وقالت إرشادي: إن إيران، كغيرها من الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية، تشعر بالقلق إزاء هذا الوضع وتطلب من جميع الدول الحائزة للأسلحة النووية أن تلتزم بشكل كامل بالتزامات المادة 6 والالتزامات الأخرى المتعلقة بنزع السلاح النووي.

وتابعت سفيرة إيران في الأمم المتحدة: إيران تعرب عن قلقها العميق إزاء التأخير المستمر والطويل في تنفيذ قرار العام 1995 وخطة العمل لعام 2010 لمنطقة الشرق الأوسط. الكيان الاسرائيلي وبدعم من الولايات المتحدة، عارض دائما جميع التدابير الرامية إلى تاسيس منطقة الشرق الاوسط الخالية من الأسلحة النووية بل ويهدد إيران بالأسلحة النووية. نحن ندين بشدة هذا العمل غير المشروع وغير القانوني وغير المسؤول الذي يقوم به الكيان الإسرائيلي.

وأضافت: يجب على المجتمع الدولي ارغام الكيان الإسرائيلي على التخلي عن خيار الأسلحة النووية، والقبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي كعضو غير حائز للأسلحة النووية، والقبول باتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت على أن الضمان الوحيد لعدم استخدام الأسلحة النووية هو محوها بالكامل، ولهذا الغرض يجب صياغة المعاهدة الشاملة للأسلحة النووية من قبل مؤتمر نزع السلاح.
 
رقم : 1084300
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
العميد جواني: كل الدلائل تشير الى تراجع أميركا وانهيار الكيان الصهيوني
العميد جواني: كل الدلائل تشير الى تراجع أميركا وانهيار الكيان الصهيوني
27 أيلول 2023
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
27 أيلول 2023
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
27 أيلول 2023
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
26 أيلول 2023
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
26 أيلول 2023
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
26 أيلول 2023
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
26 أيلول 2023
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
26 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
26 أيلول 2023
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
26 أيلول 2023
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
25 أيلول 2023
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
طهران: صاروخ "الحاج قاسم" خصّص لضرب ‘‘إسرائيل‘‘
25 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟