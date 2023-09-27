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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 12:18

الصين: تدريباتنا العسكرية قرب تايوان لـ "مكافحة غطرسة" الانفصاليين

الصين: تدريباتنا العسكرية قرب تايوان لـ "مكافحة غطرسة" الانفصاليين
وبالنسبة إلى زيادة التدريبات الصينية ومخاوف تايوان بشأن المخاطر المتزايدة، قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع للصين، تشو فنجليان، اليوم الأربعاء 27 أيلول/سبتمبر 2023، إنّ "الجيش الصيني أجرى سلسلة من التدريبات".

كما أشارت إلى أنَّ الهدف هو "التصدي الحازم لغطرسة القوى الانفصالية من أجل استقلال تايوان وأفعالها الرامية إلى تحقيق الاستقلال".

وأوضحت فنجليان أنَّه من بين تلك السفن عبرت 12 منها الخط الأوسط لمضيق تايوان، وهو حاجز غير رسمي بين الجانبين بدأت الصين عبوره بانتظام في آب/أغسطس 2022.

وأبلغت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأربعاء، عن مزيد من التحركات العسكرية الصينية، قائلة "إنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 طائرة صينية، دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي للجزيرة".

وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ، السبت الماضي، إنّ "تزايد الأنشطة العسكرية الصينية يزيد خطر خروج الأحداث عن السيطرة وإثارة اشتباك عرضي".

وفي وقت سابق، أعلنت تايوان أنَّها رصدت العشرات من المقاتلات والطائرات المسيرة والقاذفات، وغيرها من الطائرات، بالإضافة إلى سفن حربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونج على مقربة من حدودها.

وفي 18 الشهر الجاري، رصدت وزارة الدفاع التايوانية، تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة، واصفةً هذا الرقم بأنه "الأعلى في الآونة الأخيرة". 

وفي 12 تموز/يوليو الفائت، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنّ قوّاتها تعقّبت 38 طائرة عسكرية، و9 سفن حربية صينية في محيط تايوان.

وقبل أيام، عقد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عدة جولات من الاجتماعات في مالطا، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان. وشدّد وانغ، الذي يشغل أيضًا عضوية المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على أن مسألة تايوان هي "الخط الأحمر الأول، والذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية".
 
رقم : 1084301
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