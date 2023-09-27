لمناسبة ولادة الرسول (ص).. ندوة فكرية لجمعية مراكز الإمام الخميني (قده) والسرايا اللبنانية

بعد آيات من القرآن الكريم والنشيدين اللبناني وحزب الله، تحدث الشيخ حمود حول أصل ومفهوم الوحدة الإسلامية وأبواب ترسيخها في النفوس والاستفادة منها في مجتمعنا، داعيًا إلى الاقتداء الحقيقي بنهج النبي محمد (ص) أمام الهجمة المنظمة التي يتعرّض لها الإسلام وقيمه السامية.



بعدها، تحدّث الشيخ جابر فأكّد أنّ الوحدة بين المسلمين هي فريضة، أي أنها واجب، وهذا للأسف غائب عن أذهان المسلمين، وبالتالي، فإننا كما نصلّي ونصوم ونذهب إلى الحج ونؤدي الزكاة كما سائر الواجبات الشرعية، كذلك يجب على المسلمين أن يتّحدوا، وأن يكونوا يدًا واحدة على من عاداهم.