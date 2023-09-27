وفد من حزب الله يزور مفتي طرابلس والشمال مهنئًا بالمولد النبوي الشريف

وكانت مناسبة شدّد فيها المجتمعون على الوحدة بين المسلمين في وجه المشاريع التقسيمية التي تهدف إلى تدمير المنطقة وتفتيتها ونشر التفرقة بين أبنائها للسيطرة عليها.



الشيخ رضا أحمد توجه بالتهنئة للبنانيين عامة والمسلمين خاصة بفرحة ولادة الرسول الأكرم محمد (ص)، وقال:"إنّ زيارتنا اليوم للمفتي واجب، فقد أحببنا أن نتشارك مع سماحته بهذه الفرحة من خلال جولتنا على دار الفتوى".



وتابع أن "زيارتنا هي للتباحث بهموم أهالي الشمال لنؤكد أهمية تكاتفنا واعتصامنا بحبل الله جميعًا".



وشدد على ضرورة أن "نكون جميعًا متماسكين بوحدة الكلمة والصف في ظل الهجمة التي نتعرض لها جميعًا مما يستوجب منا أن نكون كلمة واحدة تجمعنا لمواجهة أي طارئ".



وقال: "نشدد على أن الجولة على العلماء هي للتعاون والتكامل لما فيه خدمة البشر وخدمة الناس وهذه القيم التي أرساها نبينا الأكرم (ص) وعلينا أن نقتدي بها جميعًا في ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية".



من جهته، رحّب المفتي إمام بوفد حزب الله، واستنكر الإساءة المتكررة للإسلام من خلال حرق المصاحف أو شتم الرسل والأنبياء أو عبر نشر الرذيلة.



وأكد أن المولد النبوي ذكرى تجمع الأمة، قائلًا: "اليوم نحن في ظل موجة من الهجمات المتكررة والمدمرة للشرائع والقيم الإنسانية وهذا يزيدنا تماسكًا واصرارًا على عدم السكوت والرد على كل الأضاليل عبر وحدتنا وتعايشنا المشترك بين كل مكونات الوطن".

