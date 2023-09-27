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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 14:19

لأول مرة.. شركة روسية تبحث عن ثروة كبيرة بدلتا النيل في مصر

لأول مرة.. شركة روسية تبحث عن ثروة كبيرة بدلتا النيل في مصر
وتم ترسية منطقة بدلتا النيل لشركة زاروبيغ نفط الروسية لأول مرة تظهر فيها هذه الشركة بمصر، و4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط (منطقتين لشركة ايني الإيطالية – ومنطقة لتحالف شركات إيني وبي بي وقطر إنيرغي).

وجاءت الترسية على الشركات بحد أدني للاستثمارات في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار.

كانت مصر طرحت الاثنين مزايدة جديدة أمام الشركات العالمية لاستكشاف النفط في 23 منطقة جديدة، تتوزع مناصفةً بين البرية والبحرية، تتضمن 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، إلى جانب 7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.
رقم : 1084344
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