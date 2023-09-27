الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 15:30

العميد حاجي زادة : سنطلق قمرين اصطناعيين آخرين حتى نهاية العام

العميد حاجي زادة : سنطلق قمرين اصطناعيين آخرين حتى نهاية العام
وقال العميد امير علي حاجي زادة، قال اليوم الأربعاء في تصريح له، بعد الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي نور 3، سيكون لدينا إطلاقين آخرين حتى نهاية العام (ينتهي في 20 مارس 2024).
رقم : 1084359
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف
قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف
حرس الثورة يكشف كيف يهيئ القمر
حرس الثورة يكشف كيف يهيئ القمر 'نور 3' احتياجاته الاستخباراتية
27 أيلول 2023
إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
27 أيلول 2023
العميد جواني: كل الدلائل تشير الى تراجع أميركا وانهيار الكيان الصهيوني
العميد جواني: كل الدلائل تشير الى تراجع أميركا وانهيار الكيان الصهيوني
27 أيلول 2023
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
27 أيلول 2023
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
27 أيلول 2023
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
26 أيلول 2023
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
26 أيلول 2023
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
26 أيلول 2023
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
26 أيلول 2023
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
26 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
26 أيلول 2023
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
26 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟