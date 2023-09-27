العميد حاجي زادة : سنطلق قمرين اصطناعيين آخرين حتى نهاية العام

اسلام تايمز (ايران)- قال قائد قوات الجوفضاء في حرس الثورة الاسلامية ، اليوم الأربعاء، سيكون لدينا في المستقبل غير البعيد منظومة من الأقمار الاصطناعية في المدار، وحتى نهاية العام، لدينا إطلاقان آخران".