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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 15:30
العميد حاجي زادة : سنطلق قمرين اصطناعيين آخرين حتى نهاية العام
وقال العميد امير علي حاجي زادة، قال اليوم الأربعاء في تصريح له، بعد الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي نور 3، سيكون لدينا إطلاقين آخرين حتى نهاية العام (ينتهي في 20 مارس 2024).
رقم :
1084359
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