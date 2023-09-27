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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 15:42

مفتي مصر السابق: بقاء نسل آل البيت معجزة ربّانية للرسول

مفتي مصر السابق: بقاء نسل آل البيت معجزة ربّانية للرسول
وقال الشيخ جمعة في تدوينة له على موقع (فيس بوك) : إن “سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بلّغ فصدق، ولم يصدق في نفسه هكذا كشأن البشر، بل الذي صدّقه هو رب السماوات والأرض، من فوق سبعة أرقع، من فوق العرش العظيم”.
 
واستشهد الشيخ جمعة بحديث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وتعظيمه للثقلين كتاب الله وعترة أهل بيته (عليهم السلام)، كما ورد عن العديد من العلماء المسلمين في كتبهم المشهورة.
 
وأشار إلى أن “النبي (صلى الله عليه وآله) يعلم علم اليقين أن ذريته من سبطيه الحسن والحسين (عليهما السلام) ستملأ الأرض جميعاً من مشرقها إلى مغربها”.
 
وبيّن بأن “الإمام الحسن (عليه السلام) قد تعرّض للسم واستشهد، والإمام الحسين (عليه السلام) قُتل واستشهد، ولكن الله تعالى نجّى الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين (عليهما السلام) كما نجّى الحسن المثنّى وأخاه زيد الأبلج ابني الإمام الحسن المجتبى (عليهما السلام) ومن هؤلاء الثلاثة الطاهرين جاء النسل الشريف”.
 
واختتم الشيخ جمعة حديثه بالقول: إن “الذي نراه من بقاء نسل النبي وذريته (صلى الله عليه وآله) ما هو إلا تأييد ربّاني”.
رقم : 1084364
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