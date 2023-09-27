صنعاء تشهد احتفالا جماهيريا حاشد احتفاء بالمولد النبوي الشريف

واكتظت شوارع صنعاء بالحشود الجماهيرية التي توافدت للمشاركة في إحياء ذكرى مولد رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام .. معبرة عن الفرحة بهذه المناسبة التي تهل على الأمة لتكون محطة لتعزيز الولاء والإرتباط بالمصطفى واستلهام العبر والدروس من سيرته العطرة.

وبحسب المصادر اليمنية تواصل الحشود الجماهيرية التوافد إلى الساحات المخصصة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة صنعاء والمحافظات.

وأعلنت مصادر عن توافد نسائي كبير إلى ساحة الاحتفال بالمولد النبوي في ملعب الثورة بالعاصمة اليمنية.

ولا تزال مداخل العاصمة والمحافظات تشهد توافدا كبيرا للمشاركين الذين يتقاطرون من مختلف المديريات والقرى والعزل، للاحتفاء بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.