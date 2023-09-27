الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 17:19

سفير السعودية لدى فلسطين يلغي زيارته بشكل مفاجئ للأقصى

سفير السعودية لدى فلسطين يلغي زيارته بشكل مفاجئ للأقصى
وأعلن السفير السعودي لدى فلسطين المحتلة نايف السديري، أنه يعتزم القيام بذلك في زياراته المقبلة.
 
وكان من المفترض أن يزور الوفد المسجد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم وغدا.
 
وأبلغ نايف السديري مضيفيه في رام الله حسب صحيفة هآرتس أنه لا ينوي الحضور إلى المسجد الاقصى بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لكنه وعد بالزيارة في المستقبل.
 
وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، بسبب احتفال الفلسطينيين في ذكرى المولد النبوي الشريف.
 
وأمس الثلاثاء، تسلم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أوراق اعتماد السفير السعودي، السديري، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما في مدينة القدس المحتلة.
 
وأفادت صحيفة “هآرتس” أن السلطة الفلسطينية تخشى حدوث استفزازات خلال زيارة السديري للمسجد الأقصى والصلاة في ساحات الحرم، والتي ستقام بمناسبة المولد النبوي الشريف.
 
ورجحت الصحيفة أن الوفد السعودي ألغى الزيارة بسبب احتمال حدوث استفزازات واحتجاجات داخل ساحات الحرم رفضا للزيارة.
رقم : 1084379
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة يكشف كيف يهيئ القمر
حرس الثورة يكشف كيف يهيئ القمر 'نور 3' احتياجاته الاستخباراتية
إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
27 أيلول 2023
العميد جواني: كل الدلائل تشير الى تراجع أميركا وانهيار الكيان الصهيوني
العميد جواني: كل الدلائل تشير الى تراجع أميركا وانهيار الكيان الصهيوني
27 أيلول 2023
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
27 أيلول 2023
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
27 أيلول 2023
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
26 أيلول 2023
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
آیة الله جنتي: المجتمع الاسلامي هو المجتمع الآمن
26 أيلول 2023
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
26 أيلول 2023
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
26 أيلول 2023
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟
26 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
السلطة الفلسطينية تعلن الحرب على المقاومة.. هل تنجح؟
26 أيلول 2023
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
هل يجرؤ الجيش الإسرائيلي على مواجهة غزة؟
26 أيلول 2023
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
امیر عبد اللهیان: نتلقى دائما رسائل إيجابية من الأمريكيين
25 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
زيارة وفد أنصار الله للسعودية تثير تساؤلات حول استجابة تحالف العدوان والسعودية لتحقيق السلام في اليمن
التطبيع بين السعودية و"إسرائيل".. من الرابح الوحيد؟
هل ترد سوريا قريباً على الاعتداءات الإسرائيلية؟