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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 17:47

حرس الثورة يكشف كيف يهيئ القمر 'نور 3' احتياجاته الاستخباراتية

حرس الثورة يكشف كيف يهيئ القمر
واشار اللواء سلامي، في تصريح له اليوم الاربعاء، إلى الإطلاق الناجح للقمر الاصطناعي الثالث للحرس الثوري إلى الفضاء وقال: تم إطلاق القمر الصناعي نجم (نور 3) بنجاح إلى المدار 450 كم.
 
وأضاف: نستخدم مجموعة المعلومات التي يجمعها هذا القمر الاصطناعي من سطح الأرض لاستكمال متطلبات الحرس الثوري من المعلومات الاستخباراتية.
 
وقال اللواء سلامي: إن هذا القمر الصناعي وإطلاقه يأتي ضمن خارطة طريق إطلاق الاقمار الاصطناعية للحرس الثوري، والتي نحقق المزيد من الظواهر الحديثة في اطار سلسلة في كل مرحلة.
 
واضاف: ان وزن هذا القمر الاصطناعي هو اكثر بمقدار 7 كيلوغرامات من "نور 2" ويمتلك معدات تصوير ذات دقة وجودة أفضل ويكمل بشكل طبيعي إحدى حلقات سلسلة أقمارنا الاصطناعية.
 
وفي وقت سابق من اليوم، قال العميد حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري ، عن مهمة القمر الاصطناعي "نور 3": "سيقوم هذا القمر الصناعي بمهمة بصرية باستخدام الكاميرا وسيقوم أيضًا بأعمال جمع الإشارات".
 
يذكر انه تم وضع القمر الاصطناعي "نور 3"، وهو قمر للاستشعار والاستطلاع، في مدار 450 كيلومترا وبسرعة 7.6 كيلومتر في الثانية، بعد 500 ثانية من إطلاقه.
 
وتم تصميم وبناء هذا القمر الاصطناعي وحامل الاقمار الاصطناعية في منظمة أبحاث الحرس الثوري. وسبق أن أطلق الحرس الثوري القمرين اصطناعيين "نور 1" و"نور 2" إلى الفضاء باستخدام الصاروخ حامل الاقمار الاصطناعية "قاصد".
 
وكانت القوة الجوفضائية للحرس الثوري قد وضعت القمر الاصطناعي "نور 1" في مدار 425 كم في 22 ايار/مايو 2020 والقمر الاصطناعي "نور 2" في مدار 500 كم في 27 شباط/فبراير 2022.
رقم : 1084382
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