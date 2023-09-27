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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 18:58

العراق.. تواصل ردود الأفعال على حادثة الحمدانية

العراق.. تواصل ردود الأفعال على حادثة الحمدانية
إذ قال أحد الناجين من كارثة حريق الحمدانية إن أكثر من 1000 شخص حضروا في قاعة لحفلات الأعراس، وعائلات بالكامل توفيت جراء الحريق الذي أصاب صالة الأعراس، فيما روى آخر كيف فقد زوجته في الحادث، وأوضح أن الكثير من الضحايا ماتوا اختناقاً.
 
حيث قال في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "عائلتي كلها راحت، زوجتي واثنتان من بناتي وأخي.. هذا إعدام".
 
وأضاف أنه لم تكن هناك طفايات للحريق داخل القاعة، مشيراً: "الحضور كانوا أكثر من 1000 شخص، زوجتي وأخي وجدوهما مخنوقين".
 
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين، جراء حريق اندلع أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
 
إذ قال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر: "الإحصائية الأولية نقلاً عن دائرة صحة نينوى 100 حالة وفاة، ونحو 150 إصابة"، مبيناً أن "الوضع مسيطر عليه، وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة".
 
وأضاف أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كردستان العراق (شمالي البلاد) إلى دائرة صحة نينوى"، لافتاً إلى أن "هناك متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين، وحسب نوع الإصابة". وأوضح أن هناك "حالات إصابة تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة، وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية".
 
من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية في منشور على صفحتها بفيسبوك، ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصاً جراء الحريق.
 
وأعلن رئيس الوزراء العراق ، شياع السوداني، الحداد العام لمدة 3 أيام في عموم البلاد وذلك عزاءً على ضحايا حريق الحمدانية.
 
وفي السياق أعرب "حزب الله" اللبناني عن حزنه وأسفه لحادث الحريق المفجع الذي وقع في ‫محافظة نينوى العراقية وأدى لسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
 
كما تقدم "‫حزب الله" في بيان من المرجعيات الدينية والسياسية والحكومة ‫والشعب العراقيين وأهالي الضحايا بأحر التعازي والمواساة .
 
وبدوره أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن تعازيه لحكومة وشعب العراق، وخاصة لذوي الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في حادث حريق الليلة الماضية في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.
 
 
رقم : 1084399
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