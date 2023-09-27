قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف

ونصح قائد حركة أنصار الله،في كلمة بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحالف العدوان السعودي الإماراتي بإنهاء عدوانه على اليمن وإنهاء الحصار والكفّ عن الاستيلاء على الثروات النفطية.

وأوضح أنّ الاستمرار في الحرب والاحتلال والحصار سيرتدّ على تحالف العدوان، وعليه الاستجابة لمساعي السلام التي تقوم بها سلطنة عُمان.

كما بيّن قائد حركة أنصار الله أنّ المرحلة الأولى من التغيير الجذري تتضمّن إعادة تشكيل حكومة كفاءات، والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات، ورفده بالكوادر المؤهّلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.

وأردف أنّه بعد تشكيل حكومة جديدة سنعمل على إصلاح القضاء ورفده بعلماء على دراية بالأحكام الإسلامية.

وفي الموضوع الفلسطيني، أكّد السيد الحوثي وقوف اليمن مع الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة في السعي إلى تحرير فلسطين المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال السيد الحوثي إنّ إحياء الشعب اليمني لذكرى المولد النبوي الشريف، يؤكّد تمسّكه بالرسالة الإسلامية وبالقرآن الكريم وبالرسول الأكرم قدوةً له.