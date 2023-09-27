مباحثات جديدة لرئيس الوكالة 'الذرية' الايرانية في فيينا

وتم خلال لقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي مع رئيس الوفد البرازيلي التأكيد على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات النووية السلمية.

وبالنظر إلى التاريخ الطويل وتنوع التكنولوجيا النووية في إيران والبرازيل، هناك أسباب جيدة لتوسيع العلاقات في مختلف مجالات الصناعة النووية بين البلدين.

كما التقى محمد إسلامي والوفد المرافق، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الصينية حيث تبادلا الآراء بشأن بناء محطات الطاقة النووية، وأكد على ضرورة التعاون الثنائي بين إيران والصين وكذلك ضرورة مواجهة نهج الأحادية.

والتقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية مع وزيرة الطاقة الفنزويلية غابرييلا خيمينيز على هامش اجتماع الوكالة.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة وتبادل الراي حول سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطب النووي، بما في ذلك توفير المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن معدات الطب النووي.

وبحث رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزيرة الطاقة الفنزويلية سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مجال الطب النووي وتوصلا إلى اتفاق في هذا الصدد.

وكان إسلامي قد التقى رئيس شركة روس أتوم الروسية اليكسي ليخاتشيف والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وشارك في المؤتمر العام للوكالة والقى كلمة فيه.