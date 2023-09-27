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الأربعاء 27 أيلول 2023 ساعة 21:01

ايران..نجاح جديد في اطلاق قمر صناعي ووضعه في المدار

ايران..نجاح جديد في اطلاق قمر صناعي ووضعه في المدار
مرة جديدة تخترق ايران الفضاء لتضع قمرها الصناعي الأحدث نور-3 في المدار المخصص له على ارتفاع اربعمئة وخمسة وعشرين كيلومتر. انجاز يكتب لايران التي تواصل جهودها لغرض انشاء منظومة اقمار صناعية.
 
وصرح القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي: "إطلاق هذا القمر الصناعي يأتي ضمن خارطة طريق لحرس الثورة لغرض انشاء منظومة اقمار صناعية. ويعتبر وزن هذا القمر الصناعي أكثر بسبعة كيلوغرامات عن سلفه 'نور-2' ويمتلك معدات تصوير ذات دقة وجودة أفضل ويكمل بشكل طبيعي إحدى حلقات سلسلة أقمارنا الصناعية".
 
وفي هذا الصدد كشف قائد القوة الجو-فضائية بحرس الثورة 'العميد امير علي حاجي زاده'، عن مخطط إيراني لاطلاق قمرين اصطناعيين اخرين خلال ستة أشهر القادمة.
 
وأعلن قائد قسم الفضاء في قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد علي جعفرآبادي امتلاك القدرة على اطلاق عدة اقمار اصطناعية صغيرة نحو الفضاء في عملية اطلاق واحدة، مضيفا بأن العمل جار لوضع منظومة من الاقمار الاصطناعية الايرانية في مدار الارض.
 
وقال العميد جعفرآبادي في تصريح للتلفزيون الايراني ظهر اليوم الاربعاء، ان اطلاق القمر الاصطناعي " نور 3" الى الفضاء اليوم الاربعاء هو ثالث اطلاق ناجح لصاروخ "قاصد" الحامل للاقمار الصناعية والذي حمل في السابق القمرين الاصطناعيين "نور 1" و"نور 2" نحو الفضاء.
 
واضاف بأن القمر الاصطناعي "نور 3" تم اطلاقه عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاربعاء وبعد مضي ساعة ونصف الساعة اصبحت فوق ايران وتم تثبيت ادائها بصورة تلقائية في غضون ساعة ونصف الساعة.
 
واوضح بأن عملية التشغيل الكاملة التي حصلت مع القمر الاصطناعي "نور 1" في السابق ، تمت مع القمر "نور 3" بصورة تلقائية وفي غضون ساعة واحدة فقط وهذا يدل على رفع مستوى الخبرات والمعرفة لدى علمائنا في مجال التحكم بالاقمار الاصطناعية.
 
ونوه بان مهمة القمر الصناعي " نور 3" هي الرصد والتقييم وان ناظور التصوير المستخدم فيه هو أدق من القمر "نور 2" بمقدار 2/5 ضعفا وان مجسات الذبذبات التي يحملها مختلفة عما يحملها القمران "نور1" ونور 2".
 
واوضح العميد جعفر آبادي "من الان فصاعدا، أصبحنا قادرين على اطلاق الاقمار الاصطناعية الصغيرة والتابعة للمؤسسات الحكومية والجامعات، على شكل اطلاق عدة اقمار في عملية اطلاق واحدة، ونحن انجزنا بنجاح عمليات اطلاق الاقمار الاصطناعية التي تزن اقل من 50 كيلوغراما، ومن الان وصاعدا سنصب جهودنا على الصاروخ "قائم" الحامل للاقمار الاصطناعية من اجل اطلاق اقمار اصطناعية اكبر وزنا.
 
وشدد على ان عمليات اطلاق الاقمار الاصطناعية ستزداد من الان فصاعدا والهدف هو وضع منظومة من الاقمار الاصطناعية الايرانية في المدار لمهام مختلفة.
 
هذه الرؤية الايرانية نحو الفضاء بدأت منذ عام الفين وخمسة حين أطلقت أول قمر صناعي بمساعدة روسيا حمل أسم سينا-1، وبعدها بثلاثة اعوام أطلقت أول قمر صناعي إيراني بالكامل باسم اميد، مسجلة نقلة نوعية في مجال الأقمار الصناعية. وبعد اميد اطلقت ايران سلسلة من اقمارها حتى يومنا هذا، حملت أسماء رصد ونويد وفجر وبيام و دوستي وظفر-1 ونور-1 و نور-2 وخيام.
 
كذلك شهدت هذه المرحلة تطوير ايران لصواريخها الحاملة للأقمار الصناعية، ابتداء من سفير-1 وصولا الى قاصد ذي الثلاث مراحل الذي يعمل على الوقود الصلب والسائل مما يجعله الأحدث في هذه السلسلة.
 
هذا التطور الكبير للقدرات الفضائية الايرانية أثارت مخاوف الغرب واميركا التي زعمت ان تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي استخدمت لوضع الاقمار الصناعية في مدارها قد تسمح لطهران بإطلاق صواريخ طويلة المدى بما قد يشمل رؤوساً نووية الامر الذي تنفي طهران جملة وتفصيلا مؤكدة ان برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رقم : 1084413
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