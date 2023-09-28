أنباء عن انفجار ضخم في عاصمة أوزبكستان

ونشر العديد من الحسابات مقاطع فيديو للانفجار.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع في مستودع تابع للجمارك الأوزبكستانية بالقرب من مطار طشقند.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي بشأن الحادث.