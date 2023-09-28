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الخميس 28 أيلول 2023 ساعة 11:44

الأركان الايرانية: قمر " نور3" مقدمة لإطلاق أقمار صناعية مختلفة

الأركان الايرانية: قمر " نور3" مقدمة لإطلاق أقمار صناعية مختلفة
وقدم العميد الطيار" عزيز نصير زادة" في تصريح نشرته "فارس" اليوم الخميس، التهاني لنجاح اطلاق القمر نور3 الى الشعب الايراني والحرس الثوري.
 
وأضاف شهدنا نجاح عملية اطلاق القمر الصناعي نور 3 عبر صاروخ لحمل الاقمار صُنع عبر القوة الجو فضائية للحرس الثوري، نفخر بأن علماءنا الشباب قاموا بتصميم وتصنيع واطلاق هذا القمر.
 
وأعتبر نائب رئاسة الاركان العامة أن اطلاق "نور3" اجراء هام وأساسي تقوم به معدود من الدول وأن الجمهورية الاسلامية الايرانية باتت تصنع وتطلق الاقمار وتضعها بمدار الارض وهي خطوة كبيرة تبعث على الفخر.
 
يذكر أن القوة الجو فضائية الايرانية نجحت بوضع قمر نور 3 بمدار على بعد 450 كلم من الارض صباح أمس الاربعاء عبر صاروخ حامل الاقمار الصناعية "قاصد".
رقم : 1084537
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