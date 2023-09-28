القسام تفشل خطة للإحتلال بطوباس

وحسب وكالة "شهاب" الإخبارية، قالت الكتائب في بيان مقتضب "تصدى مجاهدونا الأبطال في مدينة طوباس لقوات الاحتلال وآلياته التي اقتحمت المدينة صباح اليوم الخميس، وخاض مجاهدونا رفقة إخوانهم المجاهدين من فصائل أخرى اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة، التي سارعت بالانسحاب بعد أن فشلت بالوصول إلى أحد المطاردين."

وكانت طائرات الاستطلاع فوق مدينة طوباس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس وساحة ومحيط المستشفى التركي، فجر اليوم الخميس. واندلعت اشتباكات مسلحة خاضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة، خلال انسحاب قوات الاحتلال من منطقة مستشفى طوباس التركي.