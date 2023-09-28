رئيس الوزراء العراقي يصل إلى محافظة نينوى

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يصل إلى محافظة نينوى".

وأضاف ان "ذلك جاء للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا) وزيارة المصابين وعوائل الضحايا".

هذا وأفادت دائرة صحة محافظة نينوى، صباح أمس الأربعاء، بتسجيل أكثر من 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.