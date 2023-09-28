ايران تطالب بوقف الاجراءات القسرية الاحادية على حساب الدول النامية

جاء ذلك في كلمة مستشار وزير الخارجية خلال الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة الـ 77، والذي عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الاممية بنيويورك.

واشاد فضلي بجهود كوبا خلال فترة ترؤسها الدورة السابقة لاجتماع هذا التكتل الدولي، كما قدم التهاني الى اوغندا التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجموعة الـ 77 .

وفي معرض التنويه الى اولويات الجمهورية الاسلامية ذات الصلة بمجموعة الـ77، قال مستشار وزير الخارجية الايراني : ان طهران تطالب بوقف الاجراءات القسرية الاحادية التي تمارس ضد الدول النامية.

واضاف : الجمهورية الاسلامية تؤكد على اهمية القضايا المتعلقة بالبيئة، وضرورة عقد مؤتمرات دولية لمكافحة ظاهرة الاتربة والغبار، كما تحرص على تشكيل تحالفات اقليمية ودولية في هذا الخصوص، وتلفت الى اهمية دعم التعددية والوحدة والتماسك بين الدول الاعضاء.