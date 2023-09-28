قائد سلاح البحر: الجمهورية الاسلامية تحبط مؤامرات الاعداء في ظل الثقافة الدينية

وقال الأدميرال شهرام إيراني، مساء الأربعاء، في مراسم اقيمت لاحياء ذكرى الشهداء في ميناء انزلي بمحافظة كيلان شمال ايران: يجب أن يعلم شبابنا أننا مدينون لدماء الشهداء ومعاقي الحرب والمضحين والاسرى الأحرار، وقد قطعنا طريقا هائجا مضاءا بنور ودماء الشهداء الطاهرة خطوة فخطوة.

واضاف: يظن عدونا بحماقة أن شهداءنا ليسوا على قيد الحياة. انهم بجانبنا دائما ويمسكون بأيدينا ويقودوننا إلى الأمام.

وأكد الأميرال إيراني: يجب أن يعلم الشباب أنه مع كل هجمات العدو وجهوده، فإن الجمهورية الاسلامية تخطط باللحظة في ظل الثقافة الدينية وتحبط مؤامراته. ومهما كانت مناصبنا ومواقعنا، فإننا نعيش معًا من كل عرق ودين ونقف امام العدو ببذل دمائنا.

وأضاف قائد القوة البحرية الاستراتيجية لجمهورية إيران الإسلامية: يجب على الشباب أن يعرفوا ويدركوا بان من يدعي أنه قوة عظمى يسرق من السفن العزلاء. ليس لديهم الشجاعة لمواجهتنا وجهاً لوجه ويلجاون لطرق دنيئة والطعن من الخلف.

وأشار إلى مهمة المجموعة البحرية 86 التي طافت حول العالم، وقال: في هذه المهمة لم تكتف قواتنا بعبور البحار فحسب، بل خلقت إرباكا ونقاط غموض لدى العدو.

واشار الى ان 32% من الكوادر المشاركة في مهمة المجموعة 86 كانت أعمارهم أقل من 25 عاماً، وقد قطعوا عرض بحار ومحيطات حول العالم في حدث غير مسبوق للبلاد وقال: ان هذه الهمة والارادة نابعة من التربية الدينية والتنشئة على موائد يحاول العدو تقويضها.