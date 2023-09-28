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الخميس 28 أيلول 2023 ساعة 11:57
اعتقالات واعتداء على فتيات بالقدس المحتلة
وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتدت بالدفع على فتاتين فلسطينيتين، واعتقلت طفلين وشابا عرف من بينهم محمود أبو سنينة (8 أعوام).
ونقلت قوات الاحتلال المعتقلين بعد الاعتداء عليهم إلى مراكز التحقيق في القدس المحتلة.
رقم :
1084549
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