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الخميس 28 أيلول 2023 ساعة 13:07

رئيسي: الاطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 3" مؤشر آخر لفشل حظر العدو

رئيسي: الاطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 3" مؤشر آخر لفشل حظر العدو
وكتب السيد رئيسي، في رسالة يوم الأربعاء، مهنئا بنجاح صنع ووضع القمر الصناعي الإيراني "نور 3" في مدار الأرض 450 كيلومترا بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية الايراني "قاصد"، ان صنع ووضع القمر الصناعي الإيراني "نور 3" بنجاح بواسطة الصاروخ الحامل للاقمار الصناعية الايراني "قاصد" في مدار الأرض 450 كيلومترًا من قبل خبراء الفضاء في البلاد قد أظهر مرة أخرى أن التهديدات والحظر ليس لهما أي تأثير على عزيمة وارادة العلماء الشباب الأعزاء لتقدم وتميز إيران الإسلامية.
 
واضاف: نهنئ كل الشعب، والعاملين الدؤوبين في صناعة الفضاء في البلاد، ومنظمة الفضاء الإيرانية وخاصة خبراء الفضاء في الحرس الثوري الإسلامي، بهذا النجاح الوطني، الذي هو تجسيد لإيماننا بـ "أننا قادرون"، ونتيجة لاهتمام الحكومة الشعبية بصناعة الفضاء وقرارات المجلس الأعلى للفضاء.
 
وقال: اطلب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الفضاء الإيرانية تمهيد الطريق للنمو السريع لصناعة الفضاء في البلاد أكثر من أي وقت مضى.
رقم : 1084559
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