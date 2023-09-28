الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 أيلول 2023 ساعة 14:59

اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم

اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم
وفي معرض اشادته بنضال وتضحيات مجاهدي حرس الثورة، صرح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي" بأن هذا النضال الذي بدأ قبل 43 سنة ومازال مستمرا حتى يومنا هذا قد منع العدو من الوصول الى هدفه ، علاوة على ان الحاضر يشهد دمار الطغاة وفشل شياطين وأعداء إيران والإسلام.
 
واوضح مستطردا بأن العدو قد أصبح ضعيفا ومتآكلا و مكتئباً ولم يعد عدو السنوات البعيدة الذي كنا نعرفه ونواجهه.
 
وعن تضحيات مجاهدي حرس الثورة الاسلامية في الحرب العدوانية المفروضة من قبل نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988) ، أكد اللواء سلامي أن ايمان المجاهدين زاد من قوتهم وبسالتهم ضد العدو المدجج بالاسلحة والعتاد ودفعهم بالتالي للتغلب والانتصارعليه.
 
وفي اشارة الى انه تم بناء ايران في ظل العقوبات والضغوطات السياسية المفروضة، اكد اللواء سلامي على النفوذ السياسي الإيراني في المنطقة والعالم، مضیفا بأنه ليس محض دعاية او بروباغندا إعلامیة ونفسية انما نترجمه على ارض الواقع باعمالنا المخلصة للوطن.
 
وتابع موضحا في هذا الخصوص، انه وفي ظل القيادة الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية تمكنا من استثمار الازمات وتحويلها الى فرض للتقدم والتطور بحيث اصبحنا في يومنا الحاضر نرسل الاقمار الصناعية بإسم ايران والاسلام الى الفضاء ونبارز غيرنا في ذلك.
 
واضاف انه وبتآزر و وعي الشعب وحكمة السلطة السياسية تم وأد الفتنة المفتعلة من قبل اعداء ايران ، مشيرا الى ان دماء الشهداء لا تجف ابدا وتبقى منتصرة في طريق الحق وابرز دليل على ذلك نهج القائد الشهيد قاسم سليماني.
 
واشار اللواء سلامي الى ان العدو اراد ابعاد الشباب عن الدين والمعتقدات وحب أهل البيت (ع) بحيث قام بالتوجه اليهم عبر نشر الاشاعات والاغراءات المغرضة عن اوهام الحرية ، لكنه فشل في تحقيق اهدافه لانه قوبل بتدمير جهوده البائسة.
رقم : 1084570
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم
اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم
إلغاء الاجتماع التفاوضي بين إيران والدول الست المطلة على الخليج الفارسي في نيويورك... ما هو السبب؟
إلغاء الاجتماع التفاوضي بين إيران والدول الست المطلة على الخليج الفارسي في نيويورك... ما هو السبب؟
28 أيلول 2023
الخطة الإيرانية لانسحاب تركيا من سوريا.. ما التحديات؟
الخطة الإيرانية لانسحاب تركيا من سوريا.. ما التحديات؟
28 أيلول 2023
هل سيتم تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني ؟
هل سيتم تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني ؟
28 أيلول 2023
حركة "لنغادر البلاد معاً" تهدد "إسرائيل".. الأسباب والنتائج؟
حركة "لنغادر البلاد معاً" تهدد "إسرائيل".. الأسباب والنتائج؟
28 أيلول 2023
تركيا والهجوم على المنشآت الحيوية في سوريا.. هل كانت دمشق مُحقة؟
تركيا والهجوم على المنشآت الحيوية في سوريا.. هل كانت دمشق مُحقة؟
28 أيلول 2023
قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف
قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف
27 أيلول 2023
حرس الثورة يكشف كيف يهيئ القمر
حرس الثورة يكشف كيف يهيئ القمر 'نور 3' احتياجاته الاستخباراتية
27 أيلول 2023
إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
إيران: على المجتمع الدولي إرغام الكيان الصهيوني على القبول بمعاهدة حظر الانتشار النووي
27 أيلول 2023
العميد جواني: كل الدلائل تشير الى تراجع أميركا وانهيار الكيان الصهيوني
العميد جواني: كل الدلائل تشير الى تراجع أميركا وانهيار الكيان الصهيوني
27 أيلول 2023
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
خبايا مقتل بحرينييْن على الحدود السعودية الجنوبية
27 أيلول 2023
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح
27 أيلول 2023
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
السيد الحوثي: الحرب الناعمة تهدف للسيطرة على الأمة الاسلامية
26 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اللواء سلامي :لا يمكن القضاء على نفوذ ایران السياسي في المنطقة والعالم
إلغاء الاجتماع التفاوضي بين إيران والدول الست المطلة على الخليج الفارسي في نيويورك... ما هو السبب؟
الخطة الإيرانية لانسحاب تركيا من سوريا.. ما التحديات؟
هل سيتم تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان الصهيوني ؟