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الخميس 28 أيلول 2023 ساعة 16:35

العراق.. اعتقال 14 متهما في كارثة حريق نينوى

العراق.. اعتقال 14 متهما في كارثة حريق نينوى
وقالت الداخلية في بيان إن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، أكد خلال ترأسه اجتماعا في محافظة نينوى مع اللجنة التحقيقية التي شكلت بأمر من القائد العام للقوات المسلحة لمعرفة ملابسات حادث قضاء الحمدانية، أن نتائج التحقيق في الحريق المروع الذي أودى بحياة العشرات في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد ستعلن خلال 72 ساعة.
 
وأفاد عبد الأمير الشمري بأن نتائج التحقيق ستعرض على رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة المقصرين فيه.
 
وبين الشمري أن التحقيقات الجارية تؤكد عدم وجود شروط الأمان والسلامة في هذه القاعة التي كان بداخلها نحو 900 شخص خلال الحادث.
 
وشدد الشمري على تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.
 
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات العراقية مقتل 94 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، في حريق بصالة أفراح في محافظة نينوى شمال البلاد.
 
وأظهرت لقطات جديدة من قاعة "الهيثم" بمحافظة نينوى شمالي العراق العروسين يؤديان رقصة وسط تصفيق الحضور قبل لحظات من وقوع الكارثة.
 
وعندما بدأت الرقصة، أطلقت حلقة من الألعاب النارية نوافير من الشرر في الهواء مما أدى إلى اشتعال النيران في ألواح السقف.
 
وتدافع نحو 250 ضيفا مذعورين في قاعة هيثم عندما سارعوا إلى المخارج وسط انهيار الزخارف المشتعلة وقطع السقف عليهم.
 
وقالت السلطات إن مواد البناء السريعة الاشتعال تسببت بالكارثة.
رقم : 1084599
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