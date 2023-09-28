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الخميس 28 أيلول 2023 ساعة 17:31

الدفاع الجوي الايراني: نمتلك اليوم أحدث الرادارات في العالم

الدفاع الجوي الايراني: نمتلك اليوم أحدث الرادارات في العالم
وقال العميد الهامي في تصريح له بشان انجازات الدفاع الجوي في مرحلة الحرب المفروضة من قبل نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988: بالاجمال أسقط الدفاع الجوي أكثر من 650 طائرة من مختلف انواع الطائرات المقاتلة والمروحية وطائرات الشحن العسكرية المعادية. إنه لشرف لنا أننا أجبرنا العدو على إعادة بناء قوته الجوية ثلاث مرات. وفي الربع الأول من الحرب وحده، أسقطنا أكثر من 100 طائرة بعثية معادية.
 
وأضاف: سقط لدينا 17 شهيداً في جزيرة خارك فقط من اجل ان لا يتوقف تدفق صادرات النفط. ان أحد اكبر انجازاتنا هو التصدي لهجمات على جزيرة خارك بعدد ايام الحرب وهي 2888 يومًا ، وهذا جزء فقط من خدمات الدفاع خلال سنوات الحرب.
 
وقال العميد الهامي: جرى التحكم ورصد وتوجيه وادارة أكثر من 2.500.000 رحلة جوية من قبل الدفاع الجوي. ومن دواعي فخرنا أن نقول إنه خلال سنوات الدفاع المقدس الثماني، لم يتم إغلاق حتى مطار واحد من مطارات البلاد. وقد أظهر هذا التدفق في الحركة الجوية حماسة وجهد رجال الدفاع الجوي إلى جانب معرفتهم وخبرتهم.
 
وأضاف: في العمليات القيمة التي تم تنفيذها خلال الدفاع المقدس، كان توفير المظلات الدفاعية لقوات العمليات السطحية مهماً جداً. أسقطنا نحو 65 طائرة معادية في عملية "بيت المقدس". ويمكن رؤية هذه المسألة في جميع أنواع العمليات، مثل "الفتح المبين" و"الفجر 8"، والتي ذكرها الإمام الراحل على أنها دفاع إعجازي.
 
وعن الوضع الحالي للدفاع الجوي قال: إن تقدمنا ​​اليوم مدين لدماء الشهداء. وفي المجالات المتخصصة للدفاع الجوي والتي تشمل الكشف والتحديد والاعتراض والاشتباك، اعتمدنا على قدرتنا الذاتية مائة بالمائة، واليوم نمتلك أحدث الرادارات في مجال الكشف. وفي مجال تكنولوجيا التحكم، نمتلك شبكة ديناميكية وحديثة تحت عنوان منظومة "النبي الاعظم (ص)".
 
وقال نائب قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش: نحن لا نعتمد على أي دولة في مجال الطائرات بدون طيار اليوم. يمكننا أن نقول بكل فخر أن جيش جمهورية إيران الإسلامية لديه أطول تاريخ في استخدام الطائرات بدون طيار. اليوم، نمتلك بعضًا من أفضل الطائرات بدون طيار، بما في ذلك اعلاها تحليقا.
 
نائب قائد قاوت الدفاع الجوي للجيش العميد الهامي احدث الرادارات
رقم : 1084602
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