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الخميس 28 أيلول 2023 ساعة 17:32

رئيسي: تقليص الفارق الطبقي من أهم أهداف الثورة الاسلامية

رئيسي: تقليص الفارق الطبقي من أهم أهداف الثورة الاسلامية
وشدد رئيسي في اجتماع مع مسؤولي لجنة الامام الخميني (رض) للاغاثة اليوم الخميس، على ضرورة صياغة " وثيقة مكافحة الفقر" واجراء المسح والرصد المتواصل لها بالتعاون مع اللجنة المذكورة.
 
وبيّن أن ازالة الفقر المدقع من الاهداف الاساسية لهذه الوثيقة، وأنه على ضوء النمو الاقتصادي المحقق بالنصف الاول من السنة المالية الجارية (انتهى 20 سبتمبر/أيلول 2023) من المؤمل تحسن الوضع الاقتصادي وحزمة الاجراءات والخدمات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات الدعم منها لجنة الامام (رض)، لتنفيذ اجراءات هامة ومؤثرة بمجال تحقيق هذا الهدف.
 
وأوصى رئيسي مسؤولي اللجنة بتقديم "الخدمات الطارئة للفقراء" و"ايجاد شبكة تضم مقدمي اعمال الخير ومحورية المساجد" و"التوزيع العادل للامكانيات" و"الاشعار بقرارات وقوانين مكافحة الفقر" و"الزيادة النوعية والكمية في اهداء جهاز الزواج للاسرة المعوزة".
 
وثمن رئيس الجمهورية مبادرات لجنة الامام الخميني (رض) للاغاثة باتجاه زيادة النشاط الاجتماعي بين المحرومين والفقراء والمعوزين، معتبرا حياد الناس عن أعمال الشغب التي اندلعت الخريف الماضي بالرغم من وجود بعض التذمر بخصوص القضايا الاقتصادية والمعيشية، ينبع من صدقية الخدمات المقدمة من قبل الدولة.
رقم : 1084603
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