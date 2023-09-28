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الخميس 28 أيلول 2023 ساعة 19:29

السعودية و الاحتلال. . ورفض شعبي للتطبيع

السعودية و الاحتلال. . ورفض شعبي للتطبيع
وأوضح المعهد أنّه عكف خلال السنوات الماضية على إجراء استطلاعاتٍ للرأي العام السعودي تتعلّق بشأن ملف التطبيع.
 
الملاحظ في النتائج أنّ نسبة تأييد التطبيع كانت في تراجعٍ على مر السنوات، إذ ينشر المعهد هذا العام استطلاع الرأي في سياق "وجود أقليةٍ مؤيدة للتطبيع"، لكنّ الصياغة تخفي أنّ هذه النسبة متراجعة عن استطلاعات الرأي السابقة، التي يُضاف إليها عدم تعويل الرأي العام السعودي على الضمانات الأميركية أو حتى العلاقات مع الولايات المتحدة.
 
وتراجعت نسبة الموافقين من المجتمع السعودي على إقامة علاقات تجارية مع "إسرائيل"، وذلك حتى من دون إبرام اتفاقٍ رسمي معها.
 
وفي تطور جديد، أصدرت وسائل الإعلام التابعة للكيان الإسرائيلي شهادة تؤكد على موقف المجتمع السعودي المتماسك.
 
ويظهر المجتمع دائما قوة ووضوحا في تعبيره عن رأيه، وهو أمر يستحق الثناء والاحترام.
 
الشهادة تبرز بشكل خاص موقف الشعب السعودي الموحد. هذا الموقف ليس سوى رفض صريح وثابت للتطبيع والتقارب مع الكيان المحتل. مما يبرز التزام الشعب بالقضية والصمود في وجه التحديات.
 
وتعتبر الحملة #الشعب_السعودي_لن_يطبع حملة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن رفض الشعب السعودي لأي تطبيع مع "إسرائيل".
 
وانطلقت حملة #الشعب_السعودي_لن_يطبع كرد فعل قوي على هذه الأحداث. تُظهر الحملة التضامن الشعبي والرغبة في مواجهة التطبيع، مؤكدة على أن الشعب السعودي سيرفض دائما التطبيع.
 
وتأتي هذه الحملة في أعقاب زيارة وفد إسرائيلي رسمي إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر عالمي.
 
وقد أثارت هذه الزيارة موجة من الاستنكار والرفض بين المواطنين السعوديين، حيث أكدوا على أنهم لن يقبلوا بالتطبيع مع "إسرائيل".
 
وتبرز الحملة التزام الشعب السعودي بالقضية الفلسطينية ورفضه لأية خطوات نحو التطبيع مع "إسرائيل".
 
ويظهر هذا التصميم القوة والوحدة بين المواطنين السعوديين في مواجهة التحديات والضغوط.
رقم : 1084611
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