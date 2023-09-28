ما هو موقف روسيا وتركيا وإيران وأميركا من الصراع في قره باغ؟

وباشرت أذربيجان حل كافة المؤسسات السياسية التابعة لأرمن الإقليم، وأسهمت جملة من التغييرات في مواقف الأطراف الإقليمية والدولية في الوصول لهذه الحظة الراهنة.



وتغيّر الموقف الروسي من الصراع في السنوات الأخيرة، حيث كانت روسيا تدعم أرمينيا وتساعدها في الحفاظ على سيطرتها على إقليم ناغورني قره باغ، ولكن بعد تغير موقف أرمينيا وتحالفها مع الغرب خاصة الولايات المتحدة قررت موسكو إعادة حساباتها.



وأضعفت الحرب الأوكرانية موقف روسيا في إدارة علاقات متوازنة بين باكو ويريفان، الأمر الذي دفع إلى تغيير سياساتها في القوقاز، وأصبحت أذربيجان الطريق البري الرئيسي لروسيا إلى الجنوب شريكا أكثر أهمية من أرمينيا؛ حليفتها المسيحية التقليدية في المنطقة.



وكان موقف روسيا حاسما عندما أغلقت أذربيجان ممر لاتشين في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كما أسهم تصعيد رئيس وزراء أرمينيا من خطابه ضد روسيا في التخفيف من حماس روسيا للتدخل لصالح المحافظة على الوضع الراهن في إقليم قره باغ.



وصرح رئيس الوزراء نيكول باشينيان في مقابلة مع صحيفة إيطالية مطلع هذا الأسبوع بأن روسيا أخفقت في حماية أرمينيا مما وصفه "بالعدوان المتواصل" من أذربيجان.



وأشار إلى أن حرب روسيا في أوكرانيا تعني أنها غير قادرة على الوفاء باحتياجات أرمينيا الأمنية.



وشكل الدعم التركي النوعي على المستويين العسكري والسياسي عاملا حاسما في نجاح باكو في تحقيق تقدم عسكري غير مسبوق في حرب عام 2020.



ومنذ ذلك الوقت والعلاقات التركية الأذرية آخذة في التطور إلى ما يشبه التحالف الإستراتيجي، حيث توج ذلك بتوقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية للدفاع المشترك، وفي الجولة الأخيرة استمر الموقف التركي داعما ومساندا لخطوات باكو لحسم الصراع في قره باغ.



وتهدف تركيا من زيادة حجم وجودها في المنطقة -ذات الصلة الكبيرة بالمكون التركي- إلى تأمين وجود لها في ممرات الطاقة التي تعبر إلى أوروبا.



ويظهر من الموقف التاريخي لإيران من الصراع بين أذربيجان وأرمينيا ما يبدو تناقضا بين مصالحها وهويتها.



حيث تعد أذربيجان ذات الأغلبية الشيعية أقرب لإيران من أرمينيا ذات الأغلبية المسيحية، إلا أن المنظور الإيراني يعد مركّبا إذا أخذ بعين الاعتبار مخاوف طهران من تنامي الشعور الانفصالي للعرقية الأذرية في محافظات الشمال المحاذية لأذربيجان.



يضاف إلى ذلك توجهات باكو كحليف للولايات المتحدة الأميركية وكل من تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث تتهم طهران باكو بفتح أراضيها لأنشطة إسرائيلية معادية، وأنها قاعدة انطلاق لتهديدات إسرائيلية لطهران.



ورغم دعم صانع القرار الإيراني لأرمينيا، فإن قرار باكو تحقيق النصر الكامل في قره باغ فرض نفسه على إيران، وسارعت إيران في الأشهر الأخيرة لتنفيذ مناورات على الحدود مع أذربيجان، ومحاولة فتح خطوط حوار جديدة مع باكو استنادًا إلى الحقائق الجديدة.



ويساعد على ذلك مواقف يريفان المتجهة أكثر نحو الغرب، إلا أن الطريق نحو صفحة جديد مع باكو تعتريه عقبات كبيرة وتاريخا من الصراع والتباعد في وجهات النظر.



وتسلط طهران الأنظار على المساعي التركية الأذرية لفتح ممر بري بينهما على الحدود بين أرمينيا وإيران، حيث تعد ذلك تهديدا لصلتها البرية مع أرمينيا، وتقف طهران بين خيارين: مواجهة المشروع التركي الأذري، أو المشاركة فيه؛ وهو ما يتطلب مفاوضات ستكون صعبة من كافة الأطراف.



وترتبط الولايات المتحدة بعلاقات قوية مع طرفي الصراع، ولديها تأثير كبير في كل من باكو ويرفيان، إلا أن مقاربتها الأخيرة مع أرمينيا قد تم قطع طريقها بالخطوة الأذربيجانية الأخيرة بمسارعتها في حسم الصراع عسكريا.



وقال مسؤول كبير في مجلس الشيوخ الأميركي "إن الولايات المتحدة لن تؤيد أي إجراء أو جهد -قصير الأجل أو طويله- للتطهير العرقي أو ارتكاب فظائع أخرى ضد السكان الأرمن في ناغورني قره باغ".