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الجمعة 29 أيلول 2023 ساعة 08:04

ماذا بعد زيارة الرئيس الأسد الاستراتيجية للصين؟

ماذا بعد زيارة الرئيس الأسد الاستراتيجية للصين؟
وقد شهدت هذه الزيارة انتشارًا واسعًا في وسائل الإعلام، ما أرسل رسالة واضحة بأهمية هذا الحدث السياسي، حيث تظهر الزيارة أن الصين تولي اهتمامًا كبيرًا لسوريا كدولة وشعب.

أما بالنسبة للسوريين، فقد أعادت هذه الزيارة الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في بلادهم.

لماذا تُعتبر هذه الزيارة حدثًا سياسيًا مهمًا؟

العديد من الخبراء العرب والأجانب أشاروا إلى أن هذه الزيارة جاءت في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز تواجدها في الشرق الأوسط، فيما تسعى سورية إلى استعادة مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية.

تُظهر هذه الزيارة أنها أول رحلة للرئيس الأسد خارج الشرق الأوسط (باستثناء زيارته إلى روسيا) منذ بدء الحرب في عام 2011، وأول زيارة له إلى الصين منذ عام 2004.

في مؤتمر صحفي، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن استعداد الصين للتعاون مع سورية في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الدفاع عن العدالة الدولية ومكافحة التدخل الأجنبي والحفاظ على الاستقلال والسيادة. وذلك على الرغم من التحديات الدولية الكبيرة.

تحليل متخصصين يشير إلى أن الصين تبحث في هذه الزيارة عن فرص لدعم اقتصادها، بينما تعتبر سورية بوابة لتوسيع تواجدها في اقتصاد الشرق الأوسط.

ورغم وجود مخاوف بشأن تأثير العقوبات الأمريكية على هذا التعاون الاقتصادي، إلا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الشركات الصينية في الاستثمار في سوريا، وذلك نظرًا لعدم الحاجة إلى تحويلات مالية مبكرة.

إجمالاً، تظهر هذه الزيارة أن الصين وسورية لديهما مصلحة مشتركة في تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي.

يتوقع أن تسهم هذه العلاقة في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وربما تساهم في جهود إعادة إعمار سورية.
 
رقم : 1084693
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