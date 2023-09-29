بوتين يوجه بتوحيد كافة الضمانات الاجتماعية لجميع المشاركين بالعملية العسكرية

وقال الرئيس بوتين خلال لقاء مع نائب وزير الدفاع يونس بك يفكوروف، والعقيد أندريه تروشيف القيادي السابق بمجموعة "فاغنر": "لقد أنشأنا مؤسسة للمدافعين عن الوطن، وقلت ذلك مرات عدة وأريد التأكيد مرة أخرى: بغض النظر عن مهام الشخص الذي يؤدي أو أدى المهام القتالية، يجب أن تكون الضمانات الاجتماعية موحدة للجميع".



وبحث بوتين خلال الاجتماع مسألة تشكيل وحدات من المتطوعين للعملية العسكرية مؤكدا ضرورة أن يتمع الجميع بنفس الضمانات الاجتماعية والحقوق.



وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن أن العقيد المتقاعد أندريه تروشيف قد يخلف مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، الذي لقي مصرعه في أغسطس الماضي بحادث تحطم طائرة.



ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على ذلك، وقال إنه لا يمتلك أي معلومات حول هذه المسألة.

