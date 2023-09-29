وزير الأمن الإيراني: إحباط مخطّط لاغتيال رجال دين سُنة وقضاة وحرس

وقال السيد خطيب،في تصريح أدلى به في مدينة مشهد شمال شرق إيران: لقد "تمّ إحباط مخطّط لاغتيال عدد من رجال الدين والقضاة وحراس الثورة في البلاد".



وأوضح أنه "وفقًا للمخطّط الإرهابي كان من المفترض أن تتم هذه الاغتيالات يوم غدًا السبت (30 أيلول/سبتمبر 2023) على أن يتبعها تبادل الاتهامات من الأطراف المختلفة فيما بينها، للإثارة الفتنة وتأجيج الخلافات العرقية والدينية".



وقال السيد خطيب إن "الأعداء يسعون إلى جعل الحدود الشرقية للبلاد غير آمنة، ولا بد من يقظة علماء الدين الشيعة والسنة والمسؤولين في هذا الصدد".