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الجمعة 29 أيلول 2023 ساعة 10:32

الهند: غضبٌ عارمٌ إثر جريمة قتل مُسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة

الهند: غضبٌ عارمٌ إثر جريمة قتل مُسلم من ذوي الاحتياجات الخاصة
هذا؛ ووثّقت مقاطع مصوّرة ومتداولة على منصات التواصل الاجتماعي الحادثة المروعة التي وقعت بحق الشاب إسرار أحمد (26 عامًا)، والذي يعاني إعاقة عقلية، في مدينة دلهي يوم الثلاثاء الماضي. وظهر "إسرار" في الفيديوهات المتداولة على نطاق واسع، وهو مقيّد اليدين والرجلين بالكامل على عمود، في حين تناوب المعتدون على ضربه بالعصيّ والأحزمة، ملحقين بجسده إصابات خطيرة. 

ووفقًا لوسائل إعلام هندية، فقد تعرّف أحد جيران "إسرار" عليه وأعاده إلى منزل عائلته مساءً، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تنقله عائلته إلى المستشفى. 

بحسب وسائل الإعلام، فإنّ التهمة التي كلّفت الشاب المُسلم حياته، هي تناوله موزة من طبقٍ يعدّه الهندوس قربانًا لأحد آلهتهم في المعابد، ويطلق عليه اسم "براسادا"، في حين أكدت جهات صحفية هندية أنّ المُعتدين هم من طائفة الهندوس.  وأوضح متحدث باسم شرطة دلهي أنّ 7 من الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة القتل أوقفوا، وأنّ التحقيقات جارية للتعرف إلى باقي المتورّطين.
 
رقم : 1084712
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