اعتقال عميل لاستخبارات كييف في القرم

وخلص التحقيق إلى أن المتهم تواصل عبر برنامج للمراسلة السرية مع ضابط مخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية.



وبتوجيه منه، صور تحركات الآليات العسكرية الروسية وأرسل للاستخبارات الأوكرانية فيديوهات وصورا للقوات الروسية ومواقعها.