قوات القمع الصهيونية تقتحم قسمًا من معتقل "ريمون"

وتستخدم إدارة معتقلات الاحتلال قوات القمع المتمثلة في "ميتسادا"، و"درور"، و"اليماز"، و"اليمام"، و"النحشون"، في اقتحام المعتقلات وقمع الأسرى. ويذكر أنّ الاحتلال أقام معتقل ريمون في العام 2006 إلى جانب معتقل نفحة الصحراوي، ويرزح فيه الأسرى ذوي الأحكام العالية ويحتوي على زنازين للعزل.



وتعتقل سلطات الاحتلال في معتقلاتها أكثر من 5000 أسير فلسطيني، منهم 34 امرأة، و170 طفلًا، و1250 معتقلًا إداريًا (من دون تهمة). ومن بين المعتقلين 700 أسير يعانون الأمراض، و559 محكومًا بعقوبة المؤبد، و450 من قدامى الأسرى، و19 صحفيًّا، وفقًا للإحصائية الأخيرة المعلنة على موقع هيئة شؤون الأسرى.