الاحتلال ينفّذ سلسلة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

فقد أفادت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبة فلسطينية، بداخلها شبان قرب حاجز "بيت إيل" شمال رام الله، ما أدى إلى إصابة شاب بجروح، ومن ثم قامت باعتقاله. كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء حسونة، بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لحي البالوع شمال رام الله.



واقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور"، واندلعت إثر ذلك مواجهات شديدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وبلدة العوجا شمال أريحا ومخيم قلنديا شمال القدس، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين تخللها تبادل لإطلاق النار بعد اكتشاف تسلّل قوة خاصة من جيش الاحتلال إلى المخيم بواسطة سيارة مدنية.



بالتزامن مع ذلك؛ اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدتي فقوعة وجلبون شرق جنين، حيث أطلقت الجنود قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في جلبون. وصادرت بلدية الاحتلال في القدس مزروعات من أمام محلات مسودة، في حي المصرارة في باب العمود، بالإضافة إلى مصادرة المظلات الواقية من الشمس.



وتمكّن الشباب الثائر في قلقيلية من استهداف برج عسكري لقوات الاحتلال عند مدخل المدينة بالزجاجات الحارقة، ما أدى لاندلاع النيران فيه. بينما أصيب، في الليلة الماضية، شابان بالرصاص الحي، أحدهما في الفخذ والآخر في الركبة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير المقدسي المحرّر محمد البكري من بيته، في بلدة بيت حنينا قبل زفافه بأسبوع، والذي قضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وتحرّر في 10 مايو/أيار 2021، علمًا أنه شقيق الأسير المحرّر أحمد البكري الذي قضى 8 سنوات في الأسر. في غضون ذلك أعلن جيش الاحتلال قراره بتدمير منزلي المقاومين محمد وصقر الشنتير في الخليل عقابًا لهما على تنفيذهما عملية إطلاق نار على مفترق بيت حجاي، بتاريخ 21 آب/ أغسطس 2023، والتي أدت إلى مقتل مستوطِنة وإصابة آخر بجروح خطرة.



ولذلك قامت قوات الاحتلال بأخذ قياسات المنزلين تمهيدًا لهدمهما بالمتفجرات.

